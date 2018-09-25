Ещё
Порошенко прибыл в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко прибыл в США для выступления в ООН 

Газета.Ru + ещё 7 7 минут назад
Фото: Efrem Lukatsky/AP
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщила пресс-служба администрации украинского президента.
"Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН", — сообщили в президентской пресс-службе.
Также отмечается, что он проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами и выступит на Саммите миротворчества ООН.
В пресс-службе добавили, что во время визита будет уделено "отдельное внимание" укреплению отношений Украины и США в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Для этого украинский лидер проведет встречи с представителями бизнеса и деловых кругов США.
Помимо этого Порошенко встретится с лидерами украинской общины в Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что Порошенко примет участие в ГА ООН.
Газета.Ru: последние новости
Волкер: США не смогли повлиять на Россию WSJ назвала российскую пшеницу угрозой для фермеров США Трамп рассказал о новой встрече с Ким Чен Ыном
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нас ждет кошмар?»616
Путин спас Асада501
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию797
Россия получила новые возможности разведки10
Переезд Орбакайте больно ударил по Преснякову12
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
01:40
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию
В мире
06:40
Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском
Шоу-бизнес
01:25
Сам признался: на Кубани задержали агента СБУ
Происшествия Статьи
03:57
Посол Сирии объяснил, зачем его стране С-300
Армия Ближний Восток
01:39
РФ помогла украинским кораблям пройти под Крымским мостом
Армия Войска
01:33
«Двойное беззаконие»: Додона отстранили от должности
В мире Статьи
00:52
«Они сами этого хотели»: кто раздел тюменских студентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение