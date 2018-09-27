Климкин опозорился во время выступления Порошенко в ООН

Климкин уснул во время выступления Порошенко на Генассамблее ООН

На кадрах во время речи Порошенко виден задремавший Климкин, а также первая леди Марина Порошенко и министр здравоохранения Ульяна Супрун.

При этом значительная часть мест в зале, где проходило заседание, судя по видеозаписи, пустует.

Украинский президент посвятил три четверти времени своего выступления — чуть больше 25 минут — обвинениям в адрес России, и всего три с половиной минуты — самой Украине.

Ранее Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.