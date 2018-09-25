«Потрясающий человек»

Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и потрясающим человеком

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре . На ней лидеры стран подписали декларацию, согласно которой Пхеньян заявил о приверженности постепенному отказу от ядерного оружия, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В то же время американские чиновники и аналитики пока не видят со стороны Северной Кореи решительных действий по денуклеаризации, отмечает Reuters.

В августе Белый дом сообщал о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Однако в конце августа американский лидер отменил визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за «враждебного письма» из Пхеньяна, писала The Washington Post

В понедельник Помпео заявил, что надеется посетить Северную Корею до конца года для подготовки предстоящего саммита глав государств. Госсекретарь подчеркнул, что настроен оптимистично относительно обещания Ким Чен Ына отказаться от ядерного арсенала.