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«Таким людям не угодишь»
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Таким людям не угодишь — Трамп отреагировал на критику СМИ после своей встречи с Путиным 

ТК «Звезда» + ещё 63 6 часов назад
Глава американского государства считает прошедшую в Хельсинки встречу отличной, даже несмотря на множество критических замечаний в свой адрес после нее.
Президент США Дональд Трамп до сих пор ностальгирует, вспоминая свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Глава американского государства подчеркнул, что считает прошедшую в Хельсинки встречу отличной, даже несмотря на множество критических замечаний в свой адрес, которые он выслушал после нее.
«Мы обсудили все: Украину, Сирию, Израиль. У нас была потрясающая встреча, которая длилась два часа. Они (СМИ — прим. ред.) сказали «Он был слишком мягким с президентом Путиным». Они хотели, видимо, чтобы я оказался с ним на боксерском ринге», — заявил Трамп.
По мнению президента США, если бы он повел себя противоположно, слишком резко, и в этом случае СМИ остались бы им недовольны. Как посчитал Трамп, «таким людям не угодишь».
Несмотря ни на что, американский лидер не скрывает, что готов к новой встрече с президентом России.
Между тем, в Белом доме выпустили жетон, посвященный встрече президентов России и США в Хельсинки. Фото жетона выложил в своем Twitter журналист Кеннет Фогель: этого изображения пока нет даже на сайте интернет-магазина сувениров Белого дома. Жетон представляет собой круглый диск в фигурном обрамлении. По центру находится изображение Кафедрального собора Хельсинки. Слева и справа — государственные флаги, соответственно, США и России.
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