Таким людям не угодишь — Трамп отреагировал на критику СМИ после своей встречи с Путиным

Глава американского государства считает прошедшую в Хельсинки встречу отличной, даже несмотря на множество критических замечаний в свой адрес после нее.

Президент США Дональд Трамп до сих пор ностальгирует, вспоминая свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным . Глава американского государства подчеркнул, что считает прошедшую в Хельсинки встречу отличной, даже несмотря на множество критических замечаний в свой адрес, которые он выслушал после нее.

«Мы обсудили все: Украину, Сирию, Израиль. У нас была потрясающая встреча, которая длилась два часа. Они (СМИ — прим. ред.) сказали «Он был слишком мягким с президентом Путиным». Они хотели, видимо, чтобы я оказался с ним на боксерском ринге», — заявил Трамп.

По мнению президента США, если бы он повел себя противоположно, слишком резко, и в этом случае СМИ остались бы им недовольны. Как посчитал Трамп, «таким людям не угодишь».

Несмотря ни на что, американский лидер не скрывает, что готов к новой встрече с президентом России.

Между тем, в Белом доме выпустили жетон, посвященный встрече президентов России и США в Хельсинки. Фото жетона выложил в своем Twitter журналист Кеннет Фогель: этого изображения пока нет даже на сайте интернет-магазина сувениров Белого дома. Жетон представляет собой круглый диск в фигурном обрамлении. По центру находится изображение Кафедрального собора Хельсинки. Слева и справа — государственные флаги, соответственно, США и России.