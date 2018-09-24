От чего умирают президенты

Странные смерти президентов

Вьетнам скорбит по ушедшему лидеру, президенту страны Чан Дай Куангу. Власти страны объявили 26 и 27 сентября днями общенационального траура. И пока вьетнамцы оплакивают своего вождя, конспирологи всего мира вписывают уход Куанга в толстую книгу «странных смертей» политических лидеров.

Чан Дай Куанг возглавил Вьетнам в апреле 2016 года. Национальное собрание избрало его президентом Социалистической Республики Вьетнам сроком на пять лет — с 2016 по 2020 год. Однако он сумел продержаться в кресле лидера лишь половину срока. Смерть застала его в возрасте 61 года, а предшествующая ей тяжкая болезнь явилась полной неожиданностью для всех.

Неведомая форма рака

Уже через год после избрания Чан Дай Куанга президентом, в июле 2017 года, врачи нашли у него онкологическое заболевание кровеносной системы. За год болезни президент лечился не только во Вьетнаме, где достаточно высокий уровень медицины, но и шесть раз ездил на лечение в Японию , рассказывает портал VietNamNet. Однако усилия врачей не принесли результата. Пункция костного мозга показала, что заболевание, поразившее Куанга, является неизлечимым. Медики заявили, что форма рака, обнаруженная у президента, настолько редко встречается, что по ней даже не существует никакой научной статистики.

На протяжении всего времени болезни прессе не сообщали никакие подробности об заболевании политического лидера страны. Болезнь стремительно прогрессировала. Во второй половине дня 20 сентября состояние здоровья Чан Дай Куанга резко ухудшилось, его перевезли в ханойский центральный Военный госпиталь № 108. Вечером президент впал в кому и в 10:05 (06:05 мск) 21 сентября, не приходя в сознание, умер.

После его смерти было объявлено, что причиной ухода из жизни Куанга стало онкологическое заболевание, имеющее вирусную природу. Информация осталась без уточнений: был ли это лейкоз или лимфома. Ясно лишь одно — смертельное заболевание вызвал вирус, попавший в организм известного политика.

Смерть косит лидеров Латинской Америки

Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в 2013 году в возрасте 53 лет от онкологического заболевания. Венесуэльские учёные обнаружили вещество, спровоцировавшее болезнь, написало издание Aporrea. Эксперты сообщили тогда, в организм намеренно были занесены химические элементы, вызывающие раковую опухоль.

Издание написало, что к смерти Чавеса могут быть причастны спецслужбы США , которые, по их мнению, с 2003 года разрабатывали план: убрать семь президентов стран Латинской Америки, заразив их опасным вирусом. Конспирологи ссылаются на скорбную статистику 2013 года:

— Президент Аргентины Нестор Киршнер , друг Чавеса, умер в 2012 году от рака кишечника в возрасте 60 лет. У сменившей его на этом посту Кристины Фернандес де Киршнер, вдовы президента, в 2013 обнаружили карциному щитовидки;

— Президент Бразилии Лула да Сильва в возрасте 66 лет заболел раком горла; у его преемницы Дилма Руссеф , сменившей Силва в 2011 году, через два года после инаугурации был диагностирован рак груди;

у 62-летнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона — рак простаты.

Версия Уго Чавеса

Уго Чавес ещё при жизни заподозрил неладное. В 2011 году на Кубе была проведена первая из серии операций по удалению опухоли кишечника у президента Венесуэлы. Ему было хорошо известно о том, как обстоят дела со здоровьем других политических лидеров. И он сделал вывод:

«Очень сложно объяснить даже при помощи теории вероятности то, что произошло с некоторыми из нас в этом году».

Под некоторыми из нас имелись в виду коллеги-президенты.

Чавес продолжил:

«Никто не удивился бы, узнав, что США разработали технологию заражения раком, которая держалась бы в секрете. Фидель предупреждал меня: «Чавес, будь осторожен. Эти люди уже изобрели технологию. Следи за тем, что ты ешь. Они могут подложить маленькую иглу и введут в тебя, что угодно».

Я никого не обвиняю, я просто рассуждаю о возможных причинах того, что мы все одновременно заболели раком». Напомним, что Фидель Кастро также умер от рака. Правда, его форму этого заболевания никак нельзя назвать скоротечной — впервые диагноз «рак кишечника» был поставлен кубинскому лидеру, когда ему было 79 лет, а умер он 11 лет спустя. Генерал Леонид Ивашов , президент Академии геополитических проблем , в своё время сказал:

«Почему у лидеров в Латинской Америке левые взгляды вызывают рак?»

Однако болезнь уносит жизни не только латиноамериканских президентов, и далеко не всегда с левыми взглядами.

Рак — болезнь президентов

Не вдаваясь в лишние детали, приведём список президентов самых разных государств на всех континентах, смерть которых вызвали именно онкологические заболевания.

21.01.2006 года президент Косово скончался от рака лёгких на 62-ом году жизни.

23.02.2008 года умер бывший президент Словении Янез Дрновшек, который занимал этот пост с 2002 по 2007 годы.

08.06.2009 года президент Габона Омар Бонго Ондимба в возрасте 73 лет скончался от рака кишечника.

01.04.2009 года в Аргентине на 83-м году жизни от пневмонии, осложнившейся раком легких, скончался экс-президент страны Рауль Альфонсин.

18.12.2009 года от рака умер бывший сирийский президент Амин Хафес в возрасте 89 лет.

27.06.2010 года от рака предстательной железы скончался бывший премьер-министр и президент Литовской республики Альгирдас Бразаускас . Ему было 77 лет.

17.05. 2010 года умер от рака экс-президент Гондураса генерал Освальдо Лопес Арельано.

29.05.2011 года президент Абхазии Сергей Багапш скончался в Москве из-за проблем с правым лёгким (предположительно, онкология).

19.12.2011 года умер первый президент Чехии Вацлав Гавел , причиной стал рак лёгких.

06.10.2012 года ушёл из жизни бывший президент Алжира Шадли Бенджедид; смерть наступила от рака на 84-м году жизни. 25.07.2012 года скончался президент Ганы Джон Эванс Атта Миллс от рака горла в возрасте 68 лет.

Страны разные, и даже континенты разные, а в смерти виновен только один диагноз. Можно понять конспирологов — здесь и впрямь есть о чём поговорить.

Александр Асафов, политолог:

Гибель и смерть от различных причин высшего руководства стран, включая даже те случаи, когда всё выглядит естественно, всегда выглядит странно. Очевидно, что эти люди находятся под особым медицинским надзором, под усиленной охраной. И когда с ними случается смерть — всегда очень жаль, что яркие политики ушли, не реализовав весь свой потенциал и намерения. Одновременно, это всегда ещё и благодатная почва для развития конспирологических теорий. Действительно, в случае с президентом Вьетнама очень много странного. И такая ситуация не с ним одним. На протяжении последних пары десятков лет было несколько подобных странных уходов лидеров государств.

Конечно, и насильственные смерти лидеров, такие, например, как смерть Каддафи, когда его практически растерзала разгневанная толпа, выглядит странной. Даже его политические противники, которые, возможно, видели в его смерти какой-то выход, знают о том, что есть политические инструменты, которые гораздо более эффективны, чем физическое убийство, последовавшая за ним демонстрация победы и расследование деятельности лидера-тирана. Напрашивается вывод, что эта смерть была встроена в какие-то политические процессы, и именно ею хотят скрыть целый ряд обстоятельств.

Стоит вспомнить довольно странную казнь Саддама Хусейна. До сих пор обсуждают, что пропало при этом огромное количество денег, золота и ценностей, и это были последние люди, которые точно знали место их нахождения. Непонятно выглядит спецоперация по убийству Бен Ладена, в ней тоже очень много тёмных мест.

Что касается такого заболевания, как рак. Причем, неуловимый, в странной, быстротечной форме. При детальном рассмотрении медкарт современных лидеров бросается в глаза, что очень большое их количество либо умерли, как Чавес, либо сражаются с раком, как жена Башара Асада и многие лидеры в европейских государствах. Такое ощущение, что рак — это заболевание, свойственное государственным лидерам. Рак, однако, по данным ВОЗ, смертельная, неизлечимая болезнь, которая выходит на первое место в мире среди причин смертности населения планеты, обогнав проблемы с сердцем. И статистика, которая верна для обычных людей, очевидно, может быть верной и для лидеров стран.

Тем не менее версии, что определенные политические акторы через свои спецслужбы пытаются заразить раком своих оппонентов для достижения своих политических целей — она жива и активно используется конспирологами. Так, например, смерть мешающего США своей активной политической позицией рок-музыканта Боба Марли обсуждается, в том числе, и с этих позиций. Даже есть показания агента ЦРУ Оксли, который рассказал, как через кроссовки, которые были подарены любителю футбола Бобу Марли, произошёл укол и заражение, ставшее позднее причиной смерти.

Повод для сомнений есть, потому что слишком много странных обстоятельств окружает и смерти лидеров, и текущие заболевания крупных европейских политиков. Например, схожие вопросы вызывает тот факт, что большинство европейских лидеров, находящихся сейчас у власти, бездетны. Здесь тоже есть где разгуляться конспирологам. Почему они бездетны? Личный ли это выбор или влияние каких-то внешних факторов? Конечно, это всё — территория предположений, но тем не менее, есть о чём подумать.

Отмечу, что ряд лидеров стран из числа диктаторов, которые вовремя сложили с себя свои полномочия, например, африканские диктаторы, которых принято называть людоедами, спокойно закончили свои дни — в комфорте, без подозрительных болезней.

Отдельно хочу выделить те случаи странной смерти, которые случаются, когда против лидеров государств ведётся расследование, и оно заходит в тупик. Я имею в виду, конечно, Милошевича (Милошевич умер в статусе подсудимого 11 марта 2006 года в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда, согласно результатам вскрытия; примечание редакции). Такие смерти слишком своевременны и помогают решить неразрешимые, казалось бы, вопросы.