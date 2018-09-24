Популярный у россиян курорт охватила смертельная лихорадка

Число смертей от лихорадки денге в Таиланде в 2018 году выросло почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Khaosod со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Уровень заболеваемости денге с января 2018-го увеличился более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Общее количество заболевших лихорадкой в 2018 году достигло 57 129 человек, 71 из них умерли.

В Минздраве Таиланда связали рост смертности с тем, что заболевшие зачастую обращаются за медицинской помощью только тогда, когда симптомы становятся серьезными, и время для лечения упущено.

В ведомстве отметили, что жители страны занимаются самолечением перед обращением в больницы и не строго следуют графику лечения.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое передают человеку кровососущие насекомые. В основном оно встречается в Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Лихорадка денге сопровождается высокой температурой, болью в костях и суставах, тошнотой, покраснением тела и зудящей сыпью.