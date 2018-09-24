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Прилепин раскрыл убийц Захарченко
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Прилепин раскрыл убийц Захарченко 

Рамблер 15 минут назад
Лидера ДНР Александра Захарченко «так или иначе» убили сотрудники Службы безопасности Украины, заявил «Фонтанке» писатель Захар Прилепин.
При этом куратор 16-го батальона Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики отметил, что «есть вариант», что «приказ или импульс» в СБУ получили от украинского бизнеса.
По словам Прилепина, бизнес-круги Украины были недовольны своей неспособностью влиять на «экономические послабления» в республике, которых политикой последовательной национализации предприятий добивался Захарченко.
«В Донецке начинался социализм. Это не устраивало серьезных финансовых игроков», — объяснил писатель.
При этом Прилепин подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко не мог не знать о решении убить Захарченко, кто бы его не принял, а в самой ДНР не было людей, которые желали бы лидеру республики смерти.
Александр Захарченко погиб 31 августа во время взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказывал мнение, что лидера непризнанной республики убили в ходе либо операции спецслужб Украины, либо внутренних криминальных разборок.
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