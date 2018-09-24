Додон прокомментировал отстранение себя от власти

Додон назвал его временное отстранение двойным беззаконием

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда о его временном отстранении от обязанностей.

«Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие», — написал он в Facebook.

Так, по словам молдавского лидера, КС свёл на нет его попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента.

Ранее Додона временно отстранили от исполнения обязанностей из-за его отказа утвердить новых министров.