Ещё
Додон прокомментировал отстранение себя от власти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон назвал его временное отстранение двойным беззаконием 

RT на русском + ещё 47 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда о его временном отстранении от обязанностей.
«Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие», — написал он в Facebook.
Так, по словам молдавского лидера, КС свёл на нет его попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента.
Ранее Додона временно отстранили от исполнения обязанностей из-за его отказа утвердить новых министров.
RT на русском: последние новости
КС Молдавии временно отстранил Додона от должности Guardian: Венеция объявила войну «хамскому туризму» Крушение Ил-20: изменятся ли российско-израильские отношения после инцидента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин раскрыл убийц Захарченко81
В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики140
Рассекречены неизвестные факты о Фриске5
Россия задействует С-300 в ответ на сбитый Ил-20297
Орбакайте покидает Россию ради Америки307
Видео
00:39
Абрамович избили картиной по голове
Происшествия
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
00:15
Обнаружена редкая двухголовая змея
Наука Наука и техника
00:47
Прилепин раскрыл убийц Захарченко
В мире Украина
03:41
Пока вы спали: ЦБ научил зарабатывать на россиянах
Общество
02:26
В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики
Армия Войска
01:11
Москвичей предупредили о первом снеге
Погода Новости Москвы
03:02
В аварии с Биланом всплыла неизвестная девушка
Шоу-бизнес Происшествия
00:27
Орбакайте покидает Россию ради Америки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение