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Додон отстранен от должности президента
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КС Молдавии временно отстранил Додона от должности 

RT на русском 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей из-за его отказа утвердить новых министров.
Такое решение Конституционный суд принял по запросу депутатов от Демократической партии.
Как сообщает Интерфакс, решение суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.
Ранее Додон подписал указы об отставке двух министров действующего правительства.
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