Додон отстранен от должности президента

КС Молдавии временно отстранил Додона от должности

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей из-за его отказа утвердить новых министров.

Такое решение Конституционный суд принял по запросу депутатов от Демократической партии

Как сообщает Интерфакс, решение суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Ранее Додон подписал указы об отставке двух министров действующего правительства.