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Студентка не выучила имя профессора и пожалела
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Студентка не выучила имя профессора и пожалела 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: twitter.com/Zoeyoxley
Невнимательная американская студентка не выучила имя профессора и пожалела об этом.
Несколько дней назад преподаватель Джон Хендел рассказал на своей странице в соцсети «Твиттер», что одна из его студенток прислала ему домашнее задание, в котором неправильно написала его имя.
«Открываю работу, а там сказано: "Профессор как его там"», — сообщил он.
С момента публикации пост Хендела получил более 350 тысяч лайков, свыше 50 тысяч ретвитов и почти 600 комментариев, что «вдохновило» преподавателя сменить ник в «Твиттере» — теперь его зовут «Профессор как его там».
В тот же день запись в социальной сети оставила и виновница произошедшего. Зои Оксли призналась, что это она прислала Хенделу работу, в которой забыла уточнить его имя. После этого, по словам студентки, она написала профессору письмо по электронной почте, в котором извинилась за ошибку.
Публикация девушки собрала почти вдвое больше лайков, почти на столько же больше — комментариев, а ретвитов — больше почти втрое. Подписчики Оксли стали утешать ее, выразив надежду в наличии у преподавателя чувства юмора. В свою очередь, подписчики «профессора как его там», другие преподаватели, начали рассказывать, как студенты обращались с их именами.
«Однажды студент назвал меня доктор Деб. Не понимаю, почему, ведя я — Амбер и вовсе не доктор», — рассказала одна из них.
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