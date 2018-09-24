Студентка не выучила имя профессора и пожалела

Невнимательная американская студентка не выучила имя профессора и пожалела об этом.

Несколько дней назад преподаватель Джон Хендел рассказал на своей странице в соцсети «Твиттер», что одна из его студенток прислала ему домашнее задание, в котором неправильно написала его имя.

«Открываю работу, а там сказано: "Профессор как его там"», — сообщил он.

С момента публикации пост Хендела получил более 350 тысяч лайков, свыше 50 тысяч ретвитов и почти 600 комментариев, что «вдохновило» преподавателя сменить ник в «Твиттере» — теперь его зовут «Профессор как его там».

В тот же день запись в социальной сети оставила и виновница произошедшего. Зои Оксли призналась, что это она прислала Хенделу работу, в которой забыла уточнить его имя. После этого, по словам студентки, она написала профессору письмо по электронной почте, в котором извинилась за ошибку.

Публикация девушки собрала почти вдвое больше лайков, почти на столько же больше — комментариев, а ретвитов — больше почти втрое. Подписчики Оксли стали утешать ее, выразив надежду в наличии у преподавателя чувства юмора. В свою очередь, подписчики «профессора как его там», другие преподаватели, начали рассказывать, как студенты обращались с их именами.