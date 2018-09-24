Помпео назвал Россию бесполезной страной

От России «нет пользы» ни на Украине, ни в Сирии, заявили в США

На вопрос журналиста о том, правильно ли будет сказать, что от России "нет пользы ни на Украине, ни в Сирии", Помпео ответил, что утверждение "весьма справедливое".

"Это очень справедливое утверждение. И это очень печально, ведь есть сферы, в которых у нас есть общие интересы, и я тесно взаимодействовал с ними (с Россией. — Прим. ред.) над вопросами противостоянию терроризму. В мире есть различные места, где наши интересы совпадают, но, конечно, не ценности, в этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии", — сказал он.

Также госсекретарь напомнил, что США ввели санкции в адрес Китая из-за закупок российского оружия. По словам дипломата, это было сделано, чтобы "дать отпор России".

"На этой неделе мы ввели санкции против Китая в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который, опять же, был принят для противодействия злонамеренным действиям России", — заключил Помпео.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.