МИД Катара опроверг письмо эмира страны Нетаньяху

МИД Катара опроверг сообщение о письме эмира страны Нетаньяху

Беньямину Нетаньяху. МИД Катара в воскресенье опроверг сообщение одного из израильских телеканалов о том, что его министр иностранных дел в мае пытался передать послание от эмира страны с просьбой о срочной встрече премьер-министру Израиля

Ранее 10-й израильский телеканал сообщил, что министр иностранных дел Катара пытался через посредников связаться с офисом израильского премьер-министра перед переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы организовать встречу или телефонный разговор между катарским эмиром и Нетаньяху, но израильская сторона отвергла это предложение.

"Катар абсолютно отрицает слухи, будто он отправлял письмо в офис Нетаньяху, и поражается той настойчивости, с которой продолжаются попытки очернить Катар и его усилия в поддержке палестинского народа", — отмечается в заявлении МИД эмирата.

Как указали в министерстве, посредничество Катара и встречи с различными, в том числе еврейскими, деятелями, направленное на снятие многолетней блокады с сектора Газы, не является секретом.

При этом в МИД подчеркнули, что "позиция Катара в отношении Иерусалима и прав палестинских беженцев на возвращение в свои районы остается твердой".