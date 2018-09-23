У последней черты: как США довели мир до кризиса

Дональд Трамп все же доведет мир до кризиса. Международные аналитические центры прогнозируют замедление темпов роста глобальной экономики из-за развязанных Штатами торговых конфликтов. Масла в огонь подлили последние санкции США в отношении Китая из-за военных сделок с Россией . Аналитики предупреждают, что ведущие страны могут погрузиться в «холодную» экономическую войну.

Китай вызвал американского посла, отказался участвовать в совместных мероприятиях с США и не будет пока участвовать в торговых переговорах.

Напомним, что против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу американцами 20 сентября были введены санкции.

«Мы пошли на такой шаг, поскольку Китай осуществил закупку 10 истребителей компании «Сухой», а именно Су-35 в декабре 2017 года, что было уже после вступления в силу CAATSA. Они также осуществили закупку нескольких систем С-400 в январе текущего года. Обе эти транзакции, осуществленные уже после вступления в силу CAATSA, обсуждались между Департаментом подготовки войск и снабжения и «Рособоронэкспортом», который находится в санкционном списке», — пояснил журналистам представитель администрации США.

Реакция Пекина была жесткой.

«Мы сделали США представление по этому поводу. Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают нормы международного права», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан (цитата по ТАСС).

По его словам, такие шаги подрывают отношения между Пекином и Вашингтоном.

«Мы призываем американскую сторону исправить совершенную ошибку и отменить эти санкции, в противном случае Соединенным Штатам придется пожинать плоды того, что они сами совершили», — подчеркнул он.

Санкции стали еще одним кирпичом в стене между США и КНР. 17 сентября президент Дональд Трамп заявил, что с 24 сентября введет пошлины в размере 10% на товары из Китая на $200 млрд (это около 40% всего годового экспорта КНР в Штаты), а с 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%. Ранее стороны уже обменялись 25-процентными пошлинами на товары объемом $50 млрд

«Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению», — пообещал Трамп.

Аналитики даже порадовались, что Трамп не ввел сразу 25-процентные пошлины.

«По нашему мнению, намерение Дональда Трампа ввести 10-процентные, а не 25-процентные пошлины в отношении китайского импорта еще на $200 млрд, уже было воспринято рынками, как смягчение риторики США, что означает менее деструктивное влияние на глобальные торговые взаимоотношения», — считает София Кирсанова, старший аналитик УК «Райффайзен Капитал».

Но КНР ответила пошлинами на 5,2 тыс. наименований американских товаров объемом $60 млрд А Трамп обещает, что ответные действия Китая приведут к «немедленному» переходу к третьему этапу. Он предусматривает пошлины на импорт в размере $267 млрд Если понимать президента буквально, то в итоге дополнительными сборами будут обложены все китайские товары, поставляемые в США.

Китай ищет разные варианты ответных действий на политику США, при этом идти по пути протекционизма не станет, говорил председатель КНР Си Цзиньпин . В качестве стимулирующей меры, например, решено снизить китайские пошлины на импорт (но не из США) на ряд товаров.

Но эффективность этого невелика. «Мы не думаем, что нынешнее смягчение политики китайских властей позволит полностью нивелировать последствия действий США, в связи с чем ожидаем сокращения темпов роста ВВП КНР в 2019 году до 6,1% с 6,6% в текущем году», — говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch

Пока власти Китая отказываются девальвировать юань, и не спешат устраивать распродажу казначейских облигаций США, которых на балансе КНР почти на $1,2 трлн.

При этом намек со стороны Пекина уже сделан. За июль было сброшено бумаг всего на $7,7 млрд Это символический шаг, приглашающий США к переговорам, полагает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

Но переговоры между сторонами пока так и не возобновлялись. Все новые удары не дают Пекину возможностей пойти на уступки.

«Китайцы вряд ли пойдут в нынешних условиях на уступки и выполнение требований США, поскольку не согласны с предъявляемыми обвинениями, США же в свою очередь отнюдь не блефуют и уже не раз доказали, что разрыв торговых отношений в таком формате — явление не временное», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В самих США уже давно нет единства относительно политики Белого дома. Многие считают, что действия Трампа ведут лишь к глобальным проблемам, а торговые войны могут перейти на уровень «холодной войны». Компании промышленного сектора, ИТ-гиганты, инвестбанки призывают снизить накал конфликта.

«Теперь мы должны думать о том, не перерастет ли текущая торговая война в экономическую «холодную войну», — заявила на конференции Всемирного экономического форума в Тяньцзине исполнительный директор и заместитель председателя JP Morgan Chase в Азиатско-Тихоокеанском регионе Цзин Ульрих (ее цитирует «Вести-Экономика»).

Она пока надеется, что стороны вернутся к переговорам, и есть шанс, что будет найден компромисс. «Ведь все мы знаем, что, в случае продолжения торговой войны потери будут нести все. Никто в мире не извлечет из этого выгоду», — считает банкир.

Негативный эффект торговых войн аналитики уже фиксируют. Fitch понизило прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году из-за «торговой войны» США.

«Недавно анонсированные пошлины США на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд окажут существенное влияние на глобальный рост и, хотя мы к этому моменту уже включили шок от 25% пошлин в наш базовый прогноз, увеличились риски ухудшения наших прогнозов», — заявил главный экономист агентства Брайан Колтон.

Темпы роста Китая, США и мировой экономики в следующем году будут меньше чем в этом. В частности, мир в 2018 году вырастет на 3,3%, а в 2019-м — на 3,1%. По сравнению с предыдущим прогнозом, показатель понижен на 0,1 процентный пункт.

Понизила свой прогноз, по сравнению с майскими оценками, и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На текущий год он снижен на 0,1, на следующий — на 0,2 процентных пункта. Рост оценивается в 3,7%.