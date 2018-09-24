Мексика отрицает обвинения в покушении на Мадуро

МИД Мексики опроверг обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Мексика не имеет отношения к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро , заявил в воскресенье МИД латиноамериканской страны. Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о возможной причастности правительств Колумбии , Мексики и Чили к неудавшемуся покушению на Мадуро. "Правительство Мексики через МИД категорически отвергает необоснованные обвинения министра связи, и информации правительства Венесуэлы в части предполагаемого участия нашего дипломатического персонала в Каракасе в возможном покушении на президента Николаса Мадуро", — говорится в коммюнике ведомства. По сообщению МИД, правительство и дипломаты Мексики действуют исключительно в соответствии с нормами международного права и согласно принципам конституции Мексики. "Мексика продолжит предпринимать дипломатические усилия, чтобы прийти к мирному решению, причем определенному самими венесуэльцами, того серьезного кризиса, который сейчас имеет место в стране", — отмечает мексиканский МИД.