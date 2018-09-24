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Мексика отрицает обвинения в покушении на Мадуро
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МИД Мексики опроверг обвинения в причастности к покушению на Мадуро 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мексика не имеет отношения к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил в воскресенье МИД латиноамериканской страны.
Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о возможной причастности правительств Колумбии, Мексики и Чили к неудавшемуся покушению на Мадуро.
"Правительство Мексики через МИД категорически отвергает необоснованные обвинения министра связи, и информации правительства Венесуэлы в части предполагаемого участия нашего дипломатического персонала в Каракасе в возможном покушении на президента Николаса Мадуро", — говорится в коммюнике ведомства.
По сообщению МИД, правительство и дипломаты Мексики действуют исключительно в соответствии с нормами международного права и согласно принципам конституции Мексики.
"Мексика продолжит предпринимать дипломатические усилия, чтобы прийти к мирному решению, причем определенному самими венесуэльцами, того серьезного кризиса, который сейчас имеет место в стране", — отмечает мексиканский МИД.
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