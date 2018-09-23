Эрдоган обвинил США в поддержке курдских сил в Сирии

«Подобные шаги, наносящие ущерб равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены», — написал он в колонке для газеты «Коммерсант».

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на поддержку России в борьбе Турции c террористическими организациям.

Ранее News.ru писал о том, что Россия и Турция совместно определят радикальные группировки, которые будут выведены из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.