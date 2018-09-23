В Израиле нашли объяснение обвинениям России

Депутат Кнессета: обвинения России в адрес Израиля — способ показать, что в Сирии появились «новые правила»

Член комитета Кнессета по международным делам и обороне Офер Шелах (партия «Еш Атид») прокомментировал результаты российского расследования катастрофы Ил-20 в Сирии, по итогам которого Москва заключила, что ответственность за катастрофу лежит на Израиле, сообщает сайт израильского канала Arutz 7.

«Израиль не виноват в крушении российского самолёта, и Минобороны России об этом знает. Зачем им тогда нас обвинять? А затем, чтобы дать понять, что Сирия — больше не ничейная земля, что у этой игры появились новые правила», — цитирует канал политика.

«Нетаньяху гордится своими отношениями с Путиным, но российский лидер ведёт себя куда менее романтично: у него есть интересы, и он действует сообразно им, — также отметил Шелах в беседе с корреспондентом Arutz 7.

«Пока премьер-министр занимается только тактической координацией и не предпринимает серьёзного шага по повторному вовлечению в ситуацию американцев, Путин будет с ним фотографироваться, а вот его люди в зоне конфликта будут определять реальность так, как им заблагорассудится», — подчеркнул депутат.

Как напоминает автор материала, российское Минобороны сегодня провело пресс-конференцию, объявив, что Москва по результатам собственного расследования инцидента с Ил-20 пришла к выводу о том, что вина за него лежит на Израиле. Представитель ведомства, в частности, заявил, что инцидент стал возможным прежде всего из-за того, что Израиль предоставил России ложную информацию о готовящейся операции на территории Сирии, в результате чего Ил-20 не смог вовремя покинуть опасную зону.

Кроме того, согласно позиции Москвы, израильские пилоты воспользовались российским самолётом в качестве щита, чтобы уйти таким образом от сирийских противовоздушных ракет, отмечается в материале. Представитель Минобороны назвал поведение Тель-Авива «неблагодарным», подчёркивается в статье.