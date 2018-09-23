Ещё
Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку 

Вести.Ru + ещё 4 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в мае будущего года намерен покинуть свой пост. Он намерен снова заняться политикой.
Кроме того, Луценко сообщил, что не собирается участвовать в работе избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко, а также в заседаниях любого другого избирательного штаба.
"Я не буду участником избирательного штаба действующего президента, это четко", — приводит РИА Новости слова генпрокурора, сказанные в интервью одному из украинских телеканалов в воскресенье вечером.
Поясняя свои планы относительно предстоящей отставки, Луценко отметил, что хочет доработать до конца президентских выборов. По его мнению, это станет серьезной гарантией того, что выборы состоятся в соответствии с законом и в установленные сроки.
"Увидите, что весной мне будет о чем отчитываться", — пообещал украинский генпрокурор.
Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Луценко был назначен генпрокурором в мае 2016 года, срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.
Вести.Ru: последние новости
Хейли уточнила, до каких пор КНДР будет под санкциями Украинцы против президента Порошенко Трамп не стремится свергнуть Рухани и готов с ним встретиться
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сделал заявление по Ил-20862
Россия не верит оправданиям Израиля174
Солнцев показал фото с новой пенсионеркой57
Корабли Украины под Крымским мостом попали на видео240
«Неприязнь к России чувствовалась всегда»34
Видео
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
00:57
В Баку проснулся грязевый вулкан
Происшествия В мире
02:50
Порошенко объяснил отправку кораблей в Азовское море
В мире
02:50
Корабли ВМС Украины направляются к Крымскому мосту
Армия Войска
01:14
Разоблачён очередной фейк на выборах
Политика
01:33
В Омске на ходу загорелся автобус
Происшествия Пожары
15:12
Израиль сделал заявление по Ил-20
Ближний Восток В мире
02:14
Израиль проигнорировал предостережения России
В мире
00:39
Стало известно о «слезной» просьбе Израиля к России
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение