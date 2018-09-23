Порошенко объяснил отправку кораблей в Азовское море

Вітаю наші військові кораблі — пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" — з виходом в Азовське море.



Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.



Дякую екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ! pic.twitter.com/81x2Urt8or— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2018 г.