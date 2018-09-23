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Порошенко объяснил отправку кораблей в Азовское море
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Порошенко рассказал, зачем украинские корабли вышли в Азовское море 

РИА Новости 1 час назад
Украинские корабли "Донбасс" и "Корец" вышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы украинского флота, сообщил президент Украины Петр Порошенко в сети микроблогов Twitter.
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"Приветствую наши военные корабли — поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" — с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ", — написал украинский президент.
Украинские суда — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — накануне прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, информировало погрануправление ФСБ по Крыму. По данным СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). В воскресенье оба корабля прошли Керченский мост.
Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.
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