Речь Трампа в зале ООН вызвала смех

Выступление Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале

Публика с юмором восприняла пассаж американского лидера о том, что «меньше чем за два года» он достиг больших результатов, чем его предшественники на посту президента за аналогичный период времени.

«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — признался в ходе своей речи президент США.

« [Трамп] сказал, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала», — написала дипломат в фейсбуке.

Немецкий политолог Александр Рар , комментируя заявление Трампа, указал, что для таких заявлений нет никаких оснований, передает RT.

говоря о зависимости Германии от России. Между странами есть контракты, которые приводят разве что к взаимозависимости, если можно так сказать. Трамп это все хорошо знает, он просто хочет защитить интересы своих производителей. Ему нужна поддержка собственной страны в бизнес-структурах, он ставит на нефтяников, газовиков, которым хочет открыть европейские рынки, выгоняя оттуда российский газ», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сотрудничество с Москвой , наоборот, выгодно Берлину.

«Все это делается настолько незамаскированно, что в Германии уже давно перестали его слушать. Трамп ничего нового не сказал, такими заявлениями всё больше обижая своих немецких союзников. Они же пытаются ему объяснить, что зависимости не существует, а сотрудничество с Россией в энергетической сфере, наоборот, стабилизирует Европу», — заключил аналитик.

В своем выступлении за трибуной ООН американский лидер также поделился своим видением путей развития других государств и мира в целом.

Приведя в пример Венесуэлу, Трамп сказал, что социализм и коммунизм «приносят страдания и коррупцию», и призвал страны мира противостоять этим движениям, передает НСН.

«Мы просим все страны, которые здесь собрались, присоединиться к нашему призыву восстановить демократию в Венесуэле», — подчеркнул глава Белого дома.

Несколькими часами ранее в твиттере он сообщил о подписании на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином договора о свободной торговле между странами. Трамп отметил, что визирование документа является «очень важным делом».

«Это великий день для США и Южной Кореи», — заключил американский президент.

Накануне The Wall Street Journal написал, что новую угрозу гражданам Соединенных Штатов со стороны РФ представляет большой урожай российской пшеницы. Под ударом могут оказаться фермеры из США, которым газета пророчит возможное разорение из-за растущего экспорта продукта из России.

За минувший сельскохозяйственный год (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) Россия направила на экспорт 40 миллионов тонн пшеницы, что вдвое больше, чем за предшествующий период.

Таким образом, отмечало издание, Россия на данный момент является бесспорным мировым лидером по экспорту пшеницы: в результате этого многие американские сельхозпроизводители уходят с рынка, не в силах конкурировать с российскими поставщиками.

Двумя неделями ранее президент банка ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg заявил, что Соединенные Штаты продолжают использовать доллар в качестве оружия.

«Я не первый говорю об этом — это слова бывшего главы Банка Франции Кристиана Нуайе. Когда BNP Paribas оштрафовали на $9 млрд за нарушение санкционного режима (правда, там речь шла о санкциях против Кубы, а не против России), он сказал, что торговать нужно не в долларах, а в нефти, евро или какой-нибудь другой валюте», — отметил банкир.

По его словам, если США продолжат использовать доллар как оружие, то неизбежен не только в России, но и в других странах отход от доллара.

«Мы сейчас наблюдаем, возможно, полный развал системы.