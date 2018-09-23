Хейли назвала уход Асада вопросом времени

"Думаю, на данные момент он останется у власти. США, конечно, никоим образом не пытаются сместить его. Но мы не думаем, что (в конечном счете — ред.) он останется. Народ Сирии не допустит этого. Несомненно, ни Россия, ни Иран не считают, что это его присутствие там — это хорошо. Так что я думаю, что это вопрос времени", — сказала она в эфире телеканала CBS.

Эта позиция США уже давно остается неизменной, но заявление прозвучало накануне начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН , а также на фоне ситуации вокруг Идлиба

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Этому предшествовали многочисленные угрозы со стороны США о возможности удара по Сирии, если в Идлибе будет применено химоружие. При этом Москва неоднократно заявляла, что располагает информацией о подготовке провокации в провинции Идлиб с применением химоружия, целью которой является создание повода Западу для нанесения ударов. Однако в Вашингтоне заявляли, что у сил оппозиции нет химического оружия.

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков . Позже в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы в Сирии готовятся реально применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки, чтобы затем обвинить в химической атаке правительственную армию. Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, чтобы потом все отснятые видео передать в редакции телеканалов, отмечали в центре.