США назвали уход Асада «вопросом времени»

«Это вопрос времени, когда он уйдет», — отметила она, добавив, что США не пытаются подтолкнуть его к тому, чтобы Асад покинул свой пост, передает ТАСС.

Напомним, ранее США и их союзники добивались ухода Асада с поста президента, поддерживая вооруженную оппозицию в борьбе против сирийской армии. После вмешательства в конфликт России позиции Запада стали меняться: в итоге США также перестали выдвигать требование об уходе Асада.

В ноябре 2017 года стало известно, что Саудовская Аравия также отказалась от идеи добиваться отставки Асада.