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США назвали уход Асада «вопросом времени»
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США назвали уход Асада «вопросом времени» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уход президента Сирии Башара Асада со своего поста является «вопросом времени», однако Соединенные Штаты не пытаются вынуждать его к этому шагу, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейл.
«Это вопрос времени, когда он уйдет», — отметила она, добавив, что США не пытаются подтолкнуть его к тому, чтобы Асад покинул свой пост, передает ТАСС.
Напомним, ранее США и их союзники добивались ухода Асада с поста президента, поддерживая вооруженную оппозицию в борьбе против сирийской армии. После вмешательства в конфликт России позиции Запада стали меняться: в итоге США также перестали выдвигать требование об уходе Асада.
В ноябре 2017 года стало известно, что Саудовская Аравия также отказалась от идеи добиваться отставки Асада.
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