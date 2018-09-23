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Тука потребовал от Киева не заигрывать с венгерскими властями
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Тука потребовал от Киева не заигрывать с венгерскими властями 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что Киев не должен «заигрывать» с венгерскими властями, которые «грубо попирают» украинские законы.
Комментируя ситуацию с выдачей венгерских паспортов на Украине, он заявил, что об этом было известно давно. «Несколько месяцев назад я говорил о „ползучей сепаратизации“ в Закарпатье», — написал он в Facebook.
По его словам, реакции со стороны властей практически не было.
Также он высказался за то, чтобы выслать консула Венгрии, который занимался выдачей паспортов.
«Есть сомнения?! Дипломат грубо нарушает нормы поведения и должен быть наказан за это! Хватит заигрывать с венгерскими властями, которые публично грубо попирают законы Украины! Осознавая нарушение закона, власти Венгрии не извинилась, не предложили поиска пути к пониманию. Венгерские власти начали фактически шантажировать Украину. Реакция на действия шантажиста должна быть однозначной: все дипломатические учреждения, действующие на территории Украины, должны придерживаться украинского законодательства!» — заявил Тука.
Он добавил, что Верховная рада должна принять «законный механизм реагирования государства» на такие действия граждан.
«Мы уже имеем много примеров из собственной истории, свидетельствующие о том, что замалчивание властями той или иной проблемы приводит лишь к возникновению очередного кризиса», — отметил он, вспомнив ситуацию с Крымом, блокаду «имени Семенченко» и т.д. Позицию власти он назвал «импотентной».
Ранее в Закарпатье разгорелся скандал из-за того, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта, при этом призывая их не сообщать об это украинским властям.
В пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения возможного отделения и перехода в состав другой страны.
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