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Глава МИД Германии рассказал о кризисе в отношениях с США
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Глава МИД Германии рассказал о кризисе в отношениях с США 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о структурных изменениях в отношениях Европы и США, которые негативно сказываются на двусторонних контактах. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA, пишет газета Die Zeit.
Маас отметил, что раньше по важным вопросам между сторонами проводились многочисленные консультации, а решения принимались при тесном согласовании на всех уровнях.
"Сейчас мы знаем о некоторых решениях США через Twitter. У меня иногда складывается впечатление, что и в США люди узнают о решениях Белого дома через Twitter. Это меняет сотрудничество", — заявил министр.
Кроме того, он добавил, что Европе нужно вести себя увереннее в отношениях с США и приспособиться к текущим реалиям.
"Многие думают, что могут "пересидеть" Трампа, но это суждение является ошибочным. В трансатлантических отношениях происходят структурные изменения, которые не исчезнут даже после Трампа, поэтому Германии и особенно Европе необходимо к ним приспособиться стратегически", — отметил Маас.
Отношения между США и Евросоюзом обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз с 7 августа ввел в силу законодательство, отменяющее на своей территории действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.
Кроме того, в ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт целого ряда товаров из Соединенных Штатов.
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