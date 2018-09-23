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В ЛНР заявили о подрыве военных ВСУ на своей же мине
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В ЛНР заявили о подрыве трёх военных ВСУ на своей же мине 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что три украинских военных подорвались на собственном минном заграждении.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Отмечается, что бойцы 14 бригады ВСУ пострадали от взрыва у линии соприкосновения в Донбассе.
«Ночью 20 сентября при осуществлении смены личного состава на позиции трое военнослужащих одного из подразделений 14 отдельной механизированной бригады получили ранения при подрыве на своём же минно-взрывном устройстве», — сказал он.
По его словам, получившие ранения солдаты были госпитализированы в лечебное учреждение города Северодонецка. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней тяжести, одного — как тяжёлое.
3 августа в ЛНР заявили о подрыве разведгруппы украинских силовиков в нейтральной зоне Донбасса на собственных минах.
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