«От России нет толку ни на Украине, ни в Сирии» 

В интервью телеканалу NBC госсекретарь США Майк Помпео согласился с тезисом о том, что «от русских нет толку ни на одном направлении» — ни на Украине, ни в Сирии. Он также отметил, что интересы России и США нередко пересекаются, однако ценности — нет. Интервью перевело ИноТВ.
Среди общих интересов, считает Помпео — вопросы борьбы с терроризмом, по которым он тесно работал с Россией на своей прежней должности директора ЦРУ.
«От них оказалось немного пользы на Украине, в Сирии. Вы показали это. На этой неделе мы ввели санкции против Китая в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который, опять же, был принят в попытке дать отпор злонамеренным действиям России по всему миру.
Президент пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но, по крайней мере, пока, мы не добились успеха», — сказал он, добавив, что все это делается ради защиты интересов Америки.