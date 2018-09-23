Украинцы против президента Порошенко

Почти все украинцы не хотят, чтобы Петр Порошенко стал президентом Украины во второй раз. Таков результат исследования, которое провел украинский телеканал NewsOne.

По итогам опроса всего пять процентов респондентов высказались за кандидатуру действующего лидера страны, передает "Россия 24". Остальные 95 процентов — против. Всего в опросе приняли участие 35 тысяч человек.

Президентские выборы на Украине должны пройти следующей весной. Порошенко еще сделал официального заявления, будет ли он баллотироваться на второй срок. При этом его рейтинг неуклонно падает все годы правления. Среди причин эксперты называют кризис в экономике, войну в Донбассе и коррупцию. Проблемы эти давние, а ничего для их решения не делается, утверждают политологи.