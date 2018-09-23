«Продолжают применять обманную тактику»

Почему в Вашингтоне заявили об угрозе со стороны КНДР

В преддверии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН , на которой должен выступить президент США Дональд Трамп , одна из центральных тем американской дипломатии — ситуация на Корейском полуострове. Так, госсекретарь Майк Помпео заявил, что от КНДР всё ещё исходит ядерная угроза. Он также отметил, что Вашингтон не намерен снимать санкции с Пхеньяна до полной денуклеаризации полуострова. При этом, по словам официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт, Северная Корея продолжает применять «обманную тактику» для обхода санкций. Эксперты считают, что США невыгодна стабилизация ситуации в этом регионе, поскольку тогда будет поднят вопрос о выводе американских военных баз из Южной Кореи.

Во вторник, 25 сентября, в Нью-Йорке стартуют основные мероприятия 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда же к представителям 193 стран — членов ООН обратится президент США Дональд Трамп, который второй год подряд выступит на ГА.

По словам постпреда США при Организации объединённых наций Никки Хейли, Трамп будет говорить о «щедрости» Соединённых Штатов и назовёт тех, кто может на эту щедрость рассчитывать.

«Он обозначит, что хотя Соединённые Штаты щедры, мы будем щедры к тем, кто разделяет наши ценности, щедры к тем, кто хочет работать с нами, а не к тем, кто пытается помешать США, говорит, что ненавидит Америку, или контрпродуктивен к тому, что мы делаем», — заявила Хейли в эфире Fox News.

pic.twitter.com/qZSEifBNaP— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2018 г. Сам Трамп в опубликованном в Twitter коротком ролике заявил о невероятном потенциале, который есть у ООН и который она не не может реализовать.

«На следующей неделе я посещу штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Я всегда говорил, что организация имеет невероятный потенциал, но не может его реализовать. Меня всегда удивляло, что многие вопросы не решить не получается. Все страны собираются вместе, но ничего не получается. Думаю, обязательно получится», — заявил Трамп.

Стоит напомнить, что прошлогоднее выступление американского лидера в ООН включало ряд резких высказываний — прежде всего, в адрес КНДР и Ирана . Так, Трамп с трибуны Генассамблеи заявил, что Вашингтон готов уничтожить Северную Корею в случае угрозы для себя и своих союзников.

«США обладают огромной силой и терпением. Но если придётся защищать себя или наших союзников, у нас не останется другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», — сказал тогда Трамп.

Хозяин Белого дома также назвал позором ядерную сделку с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), из которой в мае 2018 года Соединённые Штаты вышли. Кроме того, в конце 2017-го в Вашингтоне приняли решение урезать на $285 млн взнос в бюджет ООН на 2018—2019 годы после того, как Совбез и Генассамблея не поддержали инициативу США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Два Совета Безопасности

Во время Генассамблеи в Нью-Йорке пройдёт два заседания Совбеза ООН. Они будут посвящены теме поддержания международного мира и безопасности в свете нераспространения оружия массового уничтожения.

В среду, 26 сентября, заседание Совбеза пройдёт под председательством Дональда Трампа (в сентябре заседания СБ ООН ведёт представитель США), а на следующий день — под председательством госсекретаря Майка Помпео.

«Уверена, что это заседание СБ ООН посмотрит рекордное число людей», — заявила Никки Хейли о заседании, в котором примет участие Трамп.

«Мы намерены сохранять экономические санкции»

Перед началом основной части Генассамблеи глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео дал интервью сразу нескольким западным СМИ ( CNN , BBC, Fox News и MSNBC). Причём в центре каждого из них была ситуация вокруг урегулирования на Корейском полуострове.

В частности, в беседе с MSNBC он рассказал, что рассчитывает вскоре вновь посетить Пхеньян, где он сможет вести переговоры о подготовке второй встречи американского и северокорейского лидеров.

«Право принимать окончательное решение — прерогатива президента. Надеюсь, мне представится возможность снова поехать в Пхеньян, чтобы продолжить переговоры в скором времени… Надеюсь, оба лидера снова соберутся, чтобы развить прогресс, достигнутый в этом невероятно важном для всего мира вопросе», — заявил Помпео.

Он также отметил, что за последнее время ситуация на Корейском полуострове существенно изменилась, — прежде всего прекратились ракетные и ядерные испытания. Госсекретарь добавил, что санкционная политика, поддержанная резолюциями Совбеза ООН, и межкорейский диалог стали важными шагами на пути денуклеаризации полуострова.

«Мы усиленно работаем над обеспечением выполнения резолюций Совбеза, и экономические санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не добьёмся окончательной денуклеаризации, которую председатель Ким обещал президенту Трампу», — заявил Помпео.

При этом в интервью BBC госсекретарь подчеркнул, что ядерная угроза всё ещё исходит от Пхеньяна, однако, по его словам, она уменьшилась.

«Угроза до сих пор существует. Нам ещё многое предстоит сделать, но хорошая новость заключается в том, что уровень угрозы снизился. Никаких испытаний и запусков ракет… На тот момент, когда мы приняли управление страной, мир был ближе к войне с Северной Кореей, чем сегодня. Это большой шаг вперёд», — сказал Помпео.

«Мы намерены сохранять экономические санкции до тех пор, пока Северная Корея не добьётся полной и поддающейся контрою денуклеаризации», — добавил дипломат.

По его словам, действия американской администрации регулярно подвергаются критике, однако они оказались более эффективными, чем курс их предшественников.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт в субботу, 22 сентября, заявила, что Северная Корея продолжает применять «обманную тактику» для обхода наложенных на страну санкций, и рекомендовала странам — членам ООН следить за соблюдением рестрикций.

«Северная Корея продолжает регулярно применять обманную тактику для уклонения от санкций ООН… Соединённые Штаты без колебаний будут налагать санкции на любое физическое, юридическое лицо или судно, поддерживающее незаконную деятельность КНДР, вне зависимости от его государственной принадлежности», — отметила Науэрт.

При этом она приветствовала координацию международных усилий по имплементации соответствующих резолюций Совбеза ООН, а также констатировала приверженность США и их партнёров достижению окончательной и подлежащей проверке денуклеаризации КНДР.

«Международное сообщество должно продолжать обеспечивать соблюдение резолюций Совбеза ООН до тех пор, пока Северная Корея не завершит процесс денуклеаризации», — подчеркнула дипломат.

Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН в сентябре 2017 года Reuters © Eduardo Munoz

«Рано или поздно возникнет вопрос о выводе американских баз»

По словам политолога, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева , несмотря на то, что сингапурский саммит фактически снял международную изоляцию КНДР (в которую Вашингтон и поместил Пхеньян), сейчас процесс корейского урегулирования идёт, по большому счёту, без участия США.

«Думаю, для Соединённых Штатов было большим удивлением тот формат межкорейской встречи, который мы недавно наблюдали. Другой вопрос, что Южная Корея как государство фактически оккупировано США, в отличие от КНДР, которая безусловно является суверенным государством. Она будет испытывать определённые сложности, но все будут стараться делать шаги без учёта того, что есть США», — рассказал RT эксперт.

В свою очередь, директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов в беседе с RT отметил, что занимаемая Вашингтоном жёсткая позиция по КНДР в принципе свойственна США.

«Это обычная американская политика. Они хотят, чтобы партнёры делали то, что им нужно, а сами они вели свою политику вне зависимости от происходящего… Как правило такая политика контрпродуктивна. Тем более когда сейчас наметилась позитивная динамика на Корейском полуострове, и её надо всячески поддержать, снять санкции для поддержания мирного процесса», — заявил эксперт.

Однако политика Вашингтона, констатировал востоковед, такова, что при декларировании одних тезисов, существуют реальные цели, о которых американские власти не говорят, но которые преследуют. При этом собеседник RT выразил надежду, что Сеулу хватит мудрости на то, чтобы проложить такой курс, который не будет раздражать Вашингтон и будет способствовать достижению договорённости с Пхеньяном.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын Reuters © KCNA

«Проблема в том, что всё равно, рано или поздно, если на Корейском полуострове будет происходить деэскалация, возникнет вопрос о выводе американских баз. США это не нужно. И именно в этом состоит основной вызов безопасности на Корейском полуострове. Если бы США не вмешивались и потихоньку вывели свои базы, это всем бы пошло на пользу — и Соединённым Штатам тоже», — подытожил Колотов.

Отметим, глава южнокорейского конгломерата CJ Group (крупнейшая корейская био— и пищевая компания, один из лидеров в сфере развлечений и СМИ) Сон Гён Сик, входивший в состав делегации во время поездки Мун Чжэ Ина в Пхеньян, заявил журналистам, что глава КНДР может посетить Сеул с ответным визитом уже до конца 2018 года. Подробности поездки не сообщаются, однако, по словам бизнесмена, Ким Чен Ын говорил о намерении посетить Южную Корею в декабре.