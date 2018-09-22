Твит Трампа запустил флешмоб в соцсетях

Дональда Трампа. Пользователи твиттера запустили флешмоб в поддержку жертв сексуальных домогательств после твита президента США

Ранее американский лидер поддержал судью Бретта Кавано , которого Блези Форд обвинила в изнасиловании. Женщина утверждает, что это произошло в 1980-х годах. Трамп упрекнул Форд в том, что она не обратилась в полицию сразу после инцидента.

"Не сомневаюсь, что если бы все было так серьезно, как утверждает Форд, она или ее родители сразу же обратились бы в местные правоохранительные органы", — написал Трамп, подчеркнув, что считает Кавано "хорошим человеком с безупречной репутацией".

После поста американского президента пользователи твиттера стали делиться собственными историями о пережитом насилии с хештэгом #WhyIDidntReport (Почему я не сообщил. — Прим.ред.), в которых рассказывали о том, почему не обратились в полицию сразу после случившегося.

"Потому что не думала, что мне кто-либо поверит. Потому что я была напугана", — написала @booksandbowie.

"Потому что хотела забыть", — присоединились к флешмобу в комментариях.

"Не думала, что в этом был хоть какой-то смысл", — объяснила @mdmedeplorable.

"Не хотел быть жертвой", — добавил @IinPatriot.

"Потому что видела, что случилось с теми, кто рассказал — их стали стыдить", — подытожил @ShoutAloudNow.

В настоящий момент под этим хештегом опубликованы тысячи историй на разных языках.