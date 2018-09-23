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В Финляндии обыскивают связанную с РФ компанию
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В Финляндии обыскивают помещения связанной с РФ компании 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Финская Центральная криминальная полиция проводит обыски в помещениях связанной с РФ компании. Речь идёт об Airiston Helmi Oy, занимающейся управлением недвижимостью.
У этой фирмы много связей с Россией, пишет газета Helsingin Sanomat. Так, в частности, Airiston Helmi Oy пыталась получить разрешение на место для посадки вертолетов для российских граждан. Раньше у руководства компании стояли россияне.
Спецоперация проходит в 10 разных точках. Полиция подозревает фирмы в отмывании денег на несколько миллионов евро, а также в использовании нелегальной рабочей силы.
Ранее News.ru писал о том, что Финляндия подозревает российское учебное парусное судно в нарушении своих морских границ. Инцидент произошёл в регионе Архипелагового моря недалеко от города Турку.
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