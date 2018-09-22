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Полицейские разогнали протестующих в Киеве
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Полицейские разогнали протестующих в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столкновения между полицейскими и протестующими произошли на строительной площадке в Киеве, сообщили в Дарницком райуправлении полиции.
Киевляне протестовали против строительства в жилом массиве Осокорки, заявив, что это незаконно, сообщает издание «Громадское».
«Группа активистов сломала забор на охраняемой территории строительной площадки», — сказала пресс-секретарь райуправления полиции Инна Гамалий.
Начались столкновения с прибывшими на место полицейскими. Задержаны около 40 человек. Все они доставлены в участок.
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