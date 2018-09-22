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Климкина предложили уволить за слова о Закарпатье
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Климкина предложили уволить за слова о Закарпатье 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: facebook.com/UkraineMFA
К отставке главы украинского МИД Павла Климкина призвал внефракционный депутат Украины Виктор Балога. По его мнению, слова министра о рискованности этого региона, так как на него влияют соседние страны, являются возмутительными.
Балога подчеркнул, что на Закарпатье люди мирно живут столетиями, ходят друг к другу в гости и делают вино. По словам парламентария, Климкин не является дипломатом.
«Он скоро договорится до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы. И всех нас, как крымских татар, надо куда-то вывезти, чтобы не мешали им строить идеальное общество», — цитирует слова депутата портал Mukachovo.net.
Люди ассоциируют с Закарпатьем европейский стиль жизни, различные компании, экспортирующие товары, а также оздоровительные санатории, напомнил он. Власти в свою очередь говорят об этой области «как о какой-то дыре», заключил Балога.
Ранее неизвестные подорвали дом депутата городского совета, который находится в Закарпатской области Украины. По информации источников, в этом здании проживает парламентарий от Виноградовского городского округа Элиса Сидей.
News.ru также писал, что в базу данных скандального украинского портала «Миротворец» начали добавлять владельцев паспортов Венгрии из Закарпатья.
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