Манифестация бюджетников проходит в Варшаве

В Варшаве проходит акция с требованием повысить зарплату бюджетников

Около 20 тысяч человек участвуют в массовой манифестации в центре Варшавы , передает корреспондент РИА Новости

Среди участников протеста собрались представители таких профессий, как учителя, пожарные, чиновники, работники здравоохранения, социального обеспечения. Некоторые из них приехали из других городов специально, чтобы принять участие в акции.

Они требуют немедленного повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.

Пройдя по улицам польской столицы, протестующие остановились возле здания канцелярии главы правительства. Они требуют встречи с премьером. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу совершает рабочую поездку по регионам, о чем ранее сообщалось.