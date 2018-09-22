Пасечник будет баллотироваться на пост главы ЛНР

Более 5 тыс. жителей провозглашенной Луганской народной республики в субботу собрались на митинг в Луганске в поддержку кандидата на должность главы ЛНР Леонида Пасечника на предстоящих 11 ноября выборах.
Основатель проекта "Не забудем, не простим!" Анна Сорока обратилась к Пасечнику с просьбой принять участие в выборах главы ЛНР. Он, в свою очередь, поблагодарил Сороку за предложение и всех участников митинга за поддержку, отметив важность выборов для государственного строительства республики.
"Спасибо вам всем за поддержку и доверие. Конечно, при такой поддержке я буду принимать участие в выборы главы Луганской народной республики, — цитирует его обращение к собравшимся агентство Луганскинформцентр. — Мы вместе победим! Мы будем вместе строить нашу республику, мы сами определим свой путь!".
По данным агентства, в митинге также приняли участие глава администрации Луганска Манолис Пилавов, представители ветеранских организаций, творческой интеллигенции и молодежи.
В пятницу в ЦИК сообщили о регистрации восьми кандидатов для участия в выборах в ЛНР. Среди самовыдвиженцев — временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, начальник одного из управлений в министерстве культуры Роман Алексин, директор ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонид Держак, директор коммунального предприятия электросетей "Горсовет" Владимир Родионов, научный сотрудник исторического музея Людмила Руснак, а также председатели профсоюзных организаций ЛНР Наталья Сергун, Олег Коваль и Юрий Ряплов. Кроме того, ЦИК зарегистрировал два общественных движения для участия в выборах в Народный совет.
Решение о проведении 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР было принято через неделю после гибели в результате теракта лидера провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. 6 сентября депутаты Народного совета ЛНР внесли изменения во временный основной закон, переименовав его в конституцию Луганской народной республики и продлив полномочия главы ЛНР и парламентариев с четырех до пяти лет. Эти изменения вступят в силу сразу же после выборов.