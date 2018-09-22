Пасечник будет баллотироваться на пост главы ЛНР

Леонид Пасечник объявил о решении баллотироваться на пост главы ЛНР

Более 5 тыс. жителей провозглашенной Луганской народной республики в субботу собрались на митинг в Луганске в поддержку кандидата на должность главы ЛНР Леонида Пасечника на предстоящих 11 ноября выборах.

Основатель проекта "Не забудем, не простим!" Анна Сорока обратилась к Пасечнику с просьбой принять участие в выборах главы ЛНР. Он, в свою очередь, поблагодарил Сороку за предложение и всех участников митинга за поддержку, отметив важность выборов для государственного строительства республики.

"Спасибо вам всем за поддержку и доверие. Конечно, при такой поддержке я буду принимать участие в выборы главы Луганской народной республики, — цитирует его обращение к собравшимся агентство Луганскинформцентр. — Мы вместе победим! Мы будем вместе строить нашу республику, мы сами определим свой путь!".

По данным агентства, в митинге также приняли участие глава администрации Луганска Манолис Пилавов, представители ветеранских организаций, творческой интеллигенции и молодежи.