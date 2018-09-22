Новый взгляд: экс-министр Польши призвал к дружбе с РФ

Экс-глава МИД Польши призвал к улучшению отношений с Россией

Восстановление добрососедских отношений между Россией Польшей необходимо обоим государствам, считает бывший глава польского МИДа Гжегож Схетына. Он также уверен, что в первую очередь такие контакты важны для польских предпринимателей. Схетына заявил, что в случае победы своей коалиции на выборах в Польше он будет продвигать идеи улучшения отношений с Москвой

Улучшение отношений между Москвой и Варшавой необходимо как России, так и Польше, уверен бывший глава польского МИДа Гжегож Схетына, слова которого приводит Do Rzeczy.

Экс-министр указал на особенную важность установления хороших отношений с Москвой для польских предпринимателей.

Он считает, что возврат к добрососедским отношениям между двумя государствами и приграничному движению — это выгодное решение для польского бизнеса и туристической сферы.

Схетына напомнил, что приграничное сотрудничество с Россией ограничила партия национал-консерваторов «Право и справедливость». «Что им мешало? Что предприниматели, бизнес, люди могли нормально работать, туристы — приезжать, что границы были открыты, проще было общаться», — задался вопросом он.

Политик также пообещал в случае победы своей коалиции на грядущих выборах в Польше направить силы на улучшение отношений с Москвой. «Я хочу все прояснить. Если представитель нашей коалиции, Гражданской коалиции, попадет в МИД, то мы восстановим малое приграничное движение и вернемся к нормальным добрососедским отношениям. Это просто необходимо», — заявил он.

Действие соглашения о местном приграничном передвижении (МПП) с Калининградской областью , о котором говорил Схетына, Польша временно приостановила 4 июля 2016 года, не уточняя даты возобновления движения, о чем сообщили в генконсульстве Польши в Калининграде.

«МПП может уже не быть. Проект был приостановлен польской стороной без даты возобновления… Трудно представить, что Россия оставит это без внимания», — отмечалось в статье издания Gazeta Wyborcza.

И российская сторона действительно не оставила такие действия без внимания. Москва на приостановку Польшей режима приграничного передвижения ответила ограничительными мерами, заявили в тот же день в Министерстве иностранных дел РФ.

«Исходя из принципа взаимности, российской стороной приняты ответные «зеркальные» меры в отношении польских граждан, намеревающихся посетить Калининградскую область», — подчеркнули в сообщении.

Там также уточнили, что об одностороннем решении Польши российскую сторону известили без предварительных консультаций. Отмечается, что данные ограничения будут действовать вплоть до восстановления Польшей прежнего порядка передвижения.

В соглашении о порядке МПП оговорены взаимные поездки жителей приграничных территорий при предъявлении ими только действительного общегражданского загранпаспорта и карточки-разрешения на местное приграничное движение, которую консульские учреждения стран выдают в упрощенном порядке. С российской стороны такими льготами могли пользоваться жители Калининградской области. С польской стороны — приграничных административных образований, сопоставимых с Калининградской областью по площади.

«Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. На руководящих должностях в настоящее время нет людей, будь то в стране или в загранпредставительствах, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО», — подчеркнул Чапутович.

Россиян новость об увольнениях выпускников МГИМО сильно возмутила.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал такое решение польского внешнеполитического ведомства «глупостью». К тому же он отметил, что министерство попросту лишится ценных профессионалов.

«Польские политики соревнуются между собой, как побольнее «укусить» Россию», — уверен российский сенатор.

При этом в самом министерстве иностранных дел Польши такие кадровые изменения объяснили «потребностями дипломатической службы».

В то же время посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк подчеркнул, что увольнение выпускников МГИМО уже давно не является новостью. Он назвал это практикой, сложившейся много лет назад. «Сегодня это передают как новость, это не новость. Это происходит уже последние годы», — отметил Марчиняк.

По его словам, данная практика связана с тем, что уволенные дипломаты получили образование в СССР. «Считается, что раз они обучались еще в Советском союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИДе. Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — уточнил дипломат.

Он также посчитал, что негласный запрет выпускникам МГИМО работать во внешнеполитическом ведомстве Польше, вероятно, не отменят в ближайшие годы.