В Мюнхене открылся «Октоберфест».

В Мюнхене открылся самый охраняемый пивной фестиваль в мире

В столице Баварии Мюнхене в 185-й раз открылся пивной фестиваль "Октоберфест". Безопасность обеспечивают 600 полицейских, а также сотрудники в штатском, некоторые с видеорегистраторами. Территория "луга" отгорожена, установлены камеры слежения. Запрещено вносить сумки и рюкзаки, исключение делается лишь для зонтов. На входе посетителей проверяют выборочно, сообщает газета Kronen Zeitung.

В 12:00 по местному времени обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер мастерски со второго удара открыл бочку с пивом и дал тем самым сигнал к открытию крупнейшего в мире праздника. К стойкам с угощением устремились посетители в традиционных баварских кожаных шортах.

С самого раннего утра сотни людей ожидали разрешения на вход на территорию фестиваля. Многие принесли с собой легкие закуски, чтобы скоротать время. Ожидается, что увеселительное мероприятие, которое продлится до седьмого октября, посетят порядка шести миллионов гостей. За литровую кружку пива в этом году придется выложить 11,5 евро.