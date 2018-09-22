Названы самые опасные города мира

Сан-Педро-Сула ( Гондурас ) является самым опасным городом в мире, выяснили эксперты исследовательского портала Numbeo.

В пятерку городов с наивысшим уровнем преступности в 2018 году также вошли Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).

Рейтинг состоит из 327 позиций, ни один из российских городов не вошел в первую сотню списка: Москва занимает 144 место, а Санкт-Петербург — 198.

При этом самыми безопасными городами мира эксперты назвали Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Базель (Швейцария).