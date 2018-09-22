Лукашенко пожаловался на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свои переговоры с российским лидером Владимир Путины тяжелыми, но результативными. Встреча политиков прошла в Сочи.
«Основная часть переговоров была один на один с президентом [России]. Переговоры длились шесть часов, даже больше. И, если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
Как писал News.ru, очередная встреча президентов России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи состоялась всего через месяц после предыдущей. Через три недели главы государств должны снова увидеться в белорусском Могилёве, куда для переговоров прибудут губернаторы российских регионов. По словам Лукашенко, он надеется до конца года решить все проблемы в двусторонних отношениях. Интенсивность саммитов на высшем уровне может свидетельствовать о масштабе накопившихся проблем.