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Президент Ирана предрек Трампу судьбу Хусейна
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Президент Ирана предрек Трампу судьбу Хусейна 

Lenta.ru + ещё 3 49 минут назад
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Тегеран не откажется от своей ракетной программы даже под давлением США. Об этом в эфире государственного телевидения Ирана заявил президент республики Хасан Рухани, передает Reuters.
«Иран не намерен отказываться от средств обороны, в том числе и от ракет, которые так злят американцев», — сказал он.
По словам Рухани, если президент США Дональд Трамп продолжит противостояние с Ираном, то потерпит поражение так же, как и Саддам Хусейн. В пример он привел ирано-иракскую войну 1980–1988 годов. В ее результате иракская армия понесла большие потери, а национальная экономика стала испытывать серьезные проблемы, следствием чего стала попытка захватить соседний Кувейт и последовавший за этим разгром иракской армии.
Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был свергнут после вторжения США в страну, в 2006 году казнен по приговору иракского суда.
В сентябре в Иране открыли новый цех по производству центрифуг для обогащения урана. Помимо этого, специалисты полностью реконструировали исследовательский реактор в Тегеране.
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