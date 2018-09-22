Планы Мэй потерпели фиаско

Почему Мэй заявила о тупике в переговорах с ЕС по брекситу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что переговоры с Европейским союзом по брекситу зашли в тупик. По её словам, предложения Брюсселя , озвученные в ходе неформального саммита в Зальцбурге, неприемлемы. При этом Мэй обвинила руководство ЕС в том, что оно отклоняет инициативы Лондона, не называя конкретных причин. В Соединённом Королевстве заявления Мэй раскритиковали, отметив, что она выбрала неверную стратегию ведения переговоров. Между тем эксперты считают, что от «жёсткого» брексита без заключения сделки серьёзно пострадают обе стороны, но основной ущерб придётся на Великобританию. В то же время аналитики отмечают, что Евросоюз не может пойти на уступки британским властям, поскольку они хотят сохранить все преференции члена союза, не являясь таковым.

Великобритания и Европейский союз зашли в тупик в переговорах по брекситу. Об этом говорится заявлении премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй по итогам завершившегося 20 сентября в австрийском Зальцбурге неформального саммита ЕС. По её словам, оба варианта, предложенные Евросоюзом, были неприемлемыми.

Первый вариант предполагает, что Британия останется в составе Европейской экономической зоны и таможенного союза ЕС.

«Это означало бы, что нам все равно придется соблюдать все правила ЕС. Неконтролируемая иммиграция из ЕС будет продолжаться, и мы не сможем заключать с другими странами торговые сделки так, как мы этого хотим. Это было бы насмешкой над референдумом, который мы провели два года назад», — сказала премьер-министр.

Второй вариант затрагивал вопрос пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией . По мнению ЕС и Великобритании, полноценной границы между ними быть не должно. Тем не менее стороны не могут договориться о том, как этого достичь.

« (Согласно предложению ЕС. — RT) Северная Ирландия фактически останется в Таможенном союзе и частью Единого рынка, и будет отделена экономически от остальной части Великобритании границей по Ирландскому морю. Парламент уже единогласно отверг эту идею», — подчеркнула Мэй.

При этом она добавила, что предложила третий вариант, который отвечает интересам Лондона, однако он был отвергнут председателем Евросовета Дональдом Туском . По его словам, предложение Британии подрывает Единый рынок ЕС.

«На текущем, позднем этапе переговоров неприемлемо просто отказываться от предложений другой стороны без подробного объяснения своей позиции и встречных предложений», — пояснила Мэй.

Она добавила, что теперь Лондон ожидает услышать от Брюсселя разъяснения, в чём заключаются камни преткновения и возможны ли альтернативные пути. По словам британского премьера, без этого стороны не смогут достичь прогресса. Британский премьер также отметила, что Великобритания может покинуть ЕС без заключения сделки, но готова к продолжению диалога.

«ЕС следует понять — я не пересмотрю результатов референдума и не дам расчленить страну. Необходима серьёзная вовлечённость в разрешение двух больших проблем на переговорах. Мы готовы», — заключила премьер Великобритании.

Отметим, что заявление главы британского правительства внутри страны получило негативную оценку. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин , в частности, назвал катастрофой избранную Мэй стратегию переговоров. По его словам, она должна прекратить политические игры с ЕС и избежать сценария, при котором сделка не будет заключена.

Аналогичного мнения придерживается и член Консервативной партии Якоб Рис-Могг. По его словам, заявление британского премьера было «сильным и откровенным», однако ей следует отказаться давления на ЕС и подписать соглашение о свободной торговле с ЕС.

При этом первый министр Шотландии Никола Стёрджен в своём Twitter назвала выступление Мэй «ужасным». Она считает, Великобритания должна остаться в Едином рынке и Таможенном союзе ЕС.

Итоги саммита в Австрии

В четверг, 20 сентября, в австрийском Зальцбурге завершился неформальный саммит 27 стран-членов Евросоюза. По его итогам стало понятно, что Лондон и Брюссель не смогли согласовать условия брексита.

Как заявил Дональд Туск, моментом истины в этих переговорах станет Совет ЕС , который состоится в октябре. По его словам, после этой встречи будет принято решение о созыве экстренного саммита ЕС для заключения сделки.

На своей странице в Instagram он также разместил фотографию, на которой предлагает Терезе Мэй кусочек торта. «Извините, без вишенки», — написал Туск. Вероятнее всего, председатель Евросовета хотел подчеркнуть, что ЕС не готов идти на уступки и позволить Британии пользоваться преференциями члена организации, не являясь таковым.

Между тем в британские СМИ продолжают спекулировать не теме возможной отстваки Терезы Мэй. Так, издание The Telegraph сообщило о решении депутатов Консервативной партии якобы сменить Мэй после реализации брексита в марте 2019 года. В качестве кандидатов на её пост, в частности, значатся экс-глава МИД Британии Борис Джонсон и министр обороны Гэвин Уильямсон

«Нельзя выйти, оставшись»

Доцент МГИМО и политолог Николай Топорнин напомнил, что ещё 6 июля в загородной резиденции премьера Великобритании Чекерсе правительство страны предложило план по выстраиванию отношений с ЕС после выхода из союза. Согласно этому документу, Лондон намерен полностью выйти из-под юрисдикции ЕС, но при этом пользоваться благами общего рынка.

«Нельзя выйти, оставшись. Это первый момент, по которому страны ЕС высказали несогласие», — сказал Топорнин в беседе с RT.

Эксперт также пояснил ситуацию с Северной Ирландией. Он отметил, что Евросоюз предлагает оставить эту часть страны в Таможенном союзе и Едином рынке ЕС, чтобы не создавать пограничный контроль с Ирландией.

«У Терезы Мэй абсолютно другая позиция. Она говорит, что Северная Ирландия — это часть Великобритании, и не может быть, чтобы основная часть Соединённого Королевства (Англия, Шотландия и Уэльс) выходят, а Северная Ирландия остаётся даже несмотря на её географическое положение. Потому что в этом случае будут попраны основы конституционного строя, основы территориального устройства Великобритании. Это может вызвать серьёзные конституционные проблемы», — пояснил политолог.

Как отметила руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина, в ближайшее время критика в адрес Терезы Мэй на внутренней арене только усилится.

«При самом худшем варианте это может привести к отставке Терезы Мэй, в другом варианте — к политической нестабильности», — сказала Бабынина в беседе с RT.

По её словам, изначально было очевидно, что ЕС не согласится на план, который был принят в Чекерсе.

«Если Британия сможет изменить свою позицию на более мягкую и не отказываться от права ЕС хотя бы в тех областях, в которых это отвечает интересам Лондона, то тогда можно ожидать и шагов навстречу со стороны Европейского союза», — пояснила аналитик.

По её словам, брексит без сделки — очень нежелательная перспектива для обеих сторон. При этом она добавила, что Брюссель не может согласиться на предложения Лондона, посколькуэто будет означать нарушение собственных принципов, прописанных в договорах.

«Если сделка не состоится, то минусы будут очень серьёзными. Это значит, что будут восстановлены таможенные тарифы, прервутся хозяйственные связи и производственные цепочки. Граждане ЕС, которые сейчас работают на территории Британии, и британские граждане, которые проживают в странах ЕС, не получат гарантий соблюдения своих прав», — заключила Бабынина.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сообщил RT, что можно ожидать кризиса в Великобритании на фоне сложившейся ситуации. По его мнению, стране следует готовиться к экономической встряске и уходу инвесторов в более спокойное место.

«Самое интересное, что Британия добивается того же, чего она добивалась при прежнем премьер-министре, который вовсю шантажировал ЕС брекситом. Теперь Мэй собирается шантажировать ЕС, я уж не знаю, чем», — заявил Мухиг.

По словам эксперта, от отсутствия сделки сильнее пострадает Соединённое Королевство, поскольку ему грозит потеря статуса международного финансового центра, а также утрата рычагов влияния на ЕС.