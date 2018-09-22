Меркель, уходи: почему немцы недовольны канцлером

Большинство граждан Германии хотят, чтобы канцлер Ангела Меркель покинула свой пост. Об этом свидетельствуют данные последних соцопросов. Еще одно исследование показало, что если бы в ФРГ состоялись досрочные выборы, правящая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ набрала бы менее 50% голосов. «Газета.Ru» выяснила, возможен ли распад коалиции и отставка Ангелы Меркель в ближайшем будущем.

Более половины граждан Германии желают отставки канцлера Ангелы Меркель. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного социологическим институтом Insa. По данным исследования, 56% выступают за уход Меркель с поста.

В то же время 47% немцев высказались за проведение в стране досрочных выборов, и только 29% не хотят их проведения. При этом менее четверти граждан ФРГ хотели бы переизбрания Меркель на должность канцлера.

Еще один опрос мнения граждан, проведенный институтом Infratest dimap, показал, что правящая «большая коалиция» в составе Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), утратили доверие избирателей.

Согласно результатам опроса, если бы досрочные выборы проводились сейчас, правящая коалиция не набрала бы и 50% голосов — их суммарный результат составил бы всего 45%. При этом блок ХДС/ХСС получил бы только 28% голосов.

Меркель теряет поддержку избирателей уже давно — критика в адрес канцлера посыпалась еще после начала миграционного кризиса в 2015 году, когда Германия по решению Меркель приняла свыше 2 млн беженцев.

Миграционный вопрос по-прежнему остается одним из самых больных мест Меркель. В июне конфликт с главой МВД страны Хорстом Зеехофером по поводу изменения правил приема беженцев едва не расколол правящую коалицию, создание которой далось Меркель ценой больших усилий и жертв. Напомним, в конце июня лидер ХСС выдвинул канцлеру ультиматум, потребовав немедленно внести изменения в миграционную политику.

Меркель, в свою очередь, настаивала, что правила приема беженцев нельзя менять в одностороннем порядке. В итоге ХСС дал ей две недели, чтобы убедить европейских политиков пойти на реформирование миграционной политики союза. В противном случае Зеехофер грозился издать министерский указ, который закрыл бы границы ФРГ. Позже он и вовсе пообещал уйти в отставку, что привело бы к развалу «большой коалиции» и проведению досрочных выборов.

На саммите ЕС 28 июня европейским лидерам удалось в общих чертах согласовать возможные меры по преодолению миграционного кризиса. Кроме того, Меркель удалось договориться с рядом стран ЕС о возврате части беженцев, изначально зарегистрированных не в Германии.

Тем не менее, конфликт с Зеехофером так и не был исчерпан — Меркель и Зеехофер несколько дней вели переговоры, после которых канцлер ценой серьезных уступок смогла уберечь правящую коалицию от распада.

Еще одной «головной болью» Меркель стали укрепившие свои позиции праворадикальные движения, которые заметно активизировались после убийства гражданина ФРГ в саксонском Хемнице. Из-за этого инцидента в городе начались массовые протестные акции, причем протестующие требовали не только высылки мигрантов из страны, но и немедленного ухода канцлера.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер констатировал, что сейчас позиции Меркель шатки. Тем не менее, отмечает эксперт, уйти в отставку она не может, «потому что никакой другой формулы власти нет».

«Мы помним, что и эта [правящая коалиция] рождалась в муках. Что касается внутренней фронды — она большая и со стороны [главы МВД Хорста] Зеехофера, и со стороны [главы МИД Германии Хайко] Мааса. Но она пока не приводит к отставке Меркель или даже к ситуации, которая могла бы к этой отставке привести, поскольку ни Зеехофер, ни Маас, ни кто-либо другой не знают новой формулы власти в Германии, а досрочные выборы приведут к еще более менее прогнозируемой ситуации», — считает Брутер.

Как и возглавляемый Меркель ХДС, Христианско-социальный союз и его лидер Хорст Зеехофер также теряют свои позиции. Это связано в том числе с недавним скандалом вокруг главы Федеральной службы защиты конституции Германии Ханса-Георга Маасена.

На этой неделе Меркель потребовала отправить главу контрразведки в отставку, заявив, что он не подходит для занимаемой должности, поскольку «вмешивается в политику государства». Канцлер имела в виду высказывания Маасена по поводу недавних беспорядков в Хемнице, начавшихся в конце августа из-за убийства гражданина ФРГ мигрантами.

Меркель осудила массовые акции, организованные праворадикальными группами, а также подчеркнула, что в Германии нет места преследованию иностранных граждан.

«У нас есть видеозаписи, на которых запечатлены травля, бунт, ненависть на улицах, и это идет вразрез с принципом верховенства закона», — отмечала канцлер, комментируя произошедшее в Хемнице.

Однако глава спецслужбы, подконтрольной министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу, заявил, что у его ведомства нет материалов, доказывающих преследование иностранных граждан в ходе выступлений правых радикалов.

Маасен выразил мнение, что видеоролики, запечатлевшие беспорядки, были целенаправленно распространены, чтобы «дезинформировать общественность и отвлечь внимание от убийства в Хемнице». Тем самым глава спецслужбы бросил прямой вызов канцлеру, высказав позицию, идущую вразрез с ее заявлениями.

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия уже неоднократно выступала за отставку Маасена, поэтому ее представители поддержали намерение Меркель уволить главу контрразведки. В то же время лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер заявлял, что не видит оснований для отставки Маасена.

Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов , данная ситуация особенно опасна для Зеехофера в преддверии выборов в Баварии. «Для Зеехофера это очередной удар, именно для него лично перед земельными выборами в Баварии. Естественно, дополнительного авторитета данная ситуация Зеехоферу не даст», — констатировал эксперт.

Пока правящий блок теряет позиции, правоконсервативная и евроскептическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла бы второе место в случае проведения досрочных выборов, набрав 18% голосов.

Однако Владимир Брутер отмечает, что сейчас АдГ не рассматривается как партия, которая могла бы войти в новую правящую коалицию. «С „Альтернативой“ есть проблема — дело в том, что у нее нет союзников. Пока у нее нет союзников, она не рассматривается как важный член новой коалиции», — считает эксперт.