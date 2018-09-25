Ещё
«Откровенный беспредел, вопиющий произвол»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Откровенный беспредел, вопиющий произвол — молдавский депутат прокомментировал отстранение Додона от должности президента 

ТК «Звезда» + ещё 34
Политик отметил, что все понимают полное несоответствие происходящих событий правовым основам государства.
Молдавский депутат и член комиссии по внешней политике и европейской интеграции Богдан Цырдя прокомментировал «Звезде» ситуацию с отстранением Игоря Додона с поста президента страны. По словам политика, «все понимают, что это — откровенный беспредел».
Цырдя отметил, что демократической партии, которая «находится у власти и готовится к выборам», необходимо «ставить» новых партийных министров. Как рассказал политик, президент Игорь Додон отказался от выдвинутых кандидатур не только по причине их непрофессионализма, но и по причине того, что некоторые из них «замешаны в уголовных делах», после чего демократы обратились в «полностью подконтрольный им» конституционный суд и отстранили президента от должности.
«И в это время правительство назначает своих министров. Все понимают, что это — откровенный беспредел. Большинство народа негодует, считая это вопиющим произволом», — подытожил Цырдя.
Напомним, ранее в Молдавии Конституционный суд на время отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей. Соответствующее заявление сделал председатель суда Михай Поалелунжь.
ТК «Звезда»: последние новости
Небесный щит Сирии: на что способен комлекс С-300 «Фаворит» в САР В МИД РФ призвали США «более взвешенно» подходить к поставке С-300 в Сирию Эксперт объяснил, почему США видят угрозу в рекордном урожае пшеницы в РФ
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нас ждет кошмар?»147
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию766
С-300 против Израиля, приговор Чубайсу и другие события дня75
В США признали бессилие перед Россией87
Россиян ждет нововведение в общественном транспорте13
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
01:40
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию
В мире
06:40
Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском
Шоу-бизнес
01:25
Сам признался: на Кубани задержали агента СБУ
Происшествия Статьи
03:57
Посол Сирии объяснил, зачем его стране С-300
Армия Ближний Восток
01:39
РФ помогла украинским кораблям пройти под Крымским мостом
Армия Войска
01:33
«Двойное беззаконие»: Додона отстранили от должности
В мире Статьи
00:52
«Они сами этого хотели»: кто раздел тюменских студентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение