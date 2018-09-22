Ещё
В Польше оказались на стороне России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава МИД Польши заявил о необходимости улучшения отношений с Россией 

РИА Новости + ещё 2 40 минут назад
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Улучшение отношений между Москвой и Варшавой необходимо, а в особенности это важно для польских предпринимателей, заявил экс-глава МИД Польши Гжегож Схетына.
Дипломат выразил уверенность, что возврат к добрососедским отношениям между двумя странами и приграничному движению принесет выгоду польскому бизнесу, а также сфере туризма. Политик напомнил, что приграничное сотрудничество с Россией остановила партия национал-консерваторов "Право и справедливость".
"Что им мешало? Что предприниматели, бизнес, люди могли нормально работать, туристы — приезжать, что границы были открыты, проще было общаться", — передает слова Схетыны портал Do Rzeczy.
Бывший министр пообещал, что если его оппозиционная Гражданская коалиция придет к власти, то она будет выстраивать добрососедские отношения с Москвой.
"Я хочу все прояснить. Если представитель нашей коалиции, Гражданской коалиции, попадет в МИД, то мы восстановим малое приграничное движение и вернемся к нормальным добрососедским отношениям. Это просто необходимо", — заключил он.
Последние новости
Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию Пожилая американка из мести поймала и убила трехметрового аллигатора США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не хотим изоляции России»104
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети59
Жириновский прояснил ситуацию с Поклонской79
В МИД отреагировал на «планы РФ помочь Ассанжу»5
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией502
Видео
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
03:26
Петрову и Боширову приписали невероятные приключения в Европе
В мире Статьи
01:17
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери
Общество Статьи
00:20
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией
В мире
01:00
МЦК установило новый рекорд пассажиропотока
Новости Москвы
01:00
Пугачева показала нового молодого фаворита
Шоу-бизнес
01:19
Москвичей предупредили о грозах
Погода Новости Москвы
00:21
Собянин продлил полномочия пресс-секретаря
Новости Москвы
02:14
В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом
Политика
02:39
«Порошенко может стать следующей жертвой отравления»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение