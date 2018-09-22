В Польше оказались на стороне России

Экс-глава МИД Польши заявил о необходимости улучшения отношений с Россией

Улучшение отношений между Москвой Варшавой необходимо, а в особенности это важно для польских предпринимателей, заявил экс-глава МИД Польши Гжегож Схетына.

Дипломат выразил уверенность, что возврат к добрососедским отношениям между двумя странами и приграничному движению принесет выгоду польскому бизнесу, а также сфере туризма. Политик напомнил, что приграничное сотрудничество с Россией остановила партия национал-консерваторов "Право и справедливость".

"Что им мешало? Что предприниматели, бизнес, люди могли нормально работать, туристы — приезжать, что границы были открыты, проще было общаться", — передает слова Схетыны портал Do Rzeczy.

Бывший министр пообещал, что если его оппозиционная Гражданская коалиция придет к власти, то она будет выстраивать добрососедские отношения с Москвой.