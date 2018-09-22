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«Мы не хотим изоляции России»
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Глава МИД Франции заявил, что Париж не хочет изоляции РФ, а рассчитывает на сотрудничество 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Франция не хочет изоляции России и рассчитывает на сотрудничество с ней. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Monde.
"Мы не хотим изоляции России, мы хотим сотрудничать", — сказал глава французского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос об отношениях Парижа с Москвой в свете "дела Скрипалей". При этом министр подчеркнул: "Необходимо развивать требовательные отношения, углубляя диалог, но не поступаясь фундаментальными принципами".
В качестве примера российско-французского диалога Ле Дриан привел контакты Москвы и Парижа по сирийской тематике. "Поскольку посадить за стол переговоров Иран и США сложно, Франция и Россия обеспечивают эту связь, — заметил он. — В этом состоит роль Франции, как показал кризис в Идлибе".
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