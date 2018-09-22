Глава МИД Франции заявил, что Париж не хочет изоляции РФ, а рассчитывает на сотрудничество

"Мы не хотим изоляции России, мы хотим сотрудничать", — сказал глава французского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос об отношениях Парижа с Москвой в свете "дела Скрипалей". При этом министр подчеркнул: "Необходимо развивать требовательные отношения, углубляя диалог, но не поступаясь фундаментальными принципами".

В качестве примера российско-французского диалога Ле Дриан привел контакты Москвы и Парижа по сирийской тематике. "Поскольку посадить за стол переговоров Иран и США сложно, Франция и Россия обеспечивают эту связь, — заметил он. — В этом состоит роль Франции, как показал кризис в Идлибе".