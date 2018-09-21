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ВСУ захватили поселок в Луганской области
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СМИ: на Украине заявили о захвате силовиками поселка в Луганской области 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Фото: © Flickr / U.S. Army Europe Images
Украинские военные взяли под контроль поселок "Вольный" на северо-востоке от города Золотое в Луганской области. Об этом говорится в сюжете "Телевизионной службы новостей" (ТСН) украинского канала "1+1", вышедшем в эфир в пятницу.
"Украинские военные освободили хутор на Луганщине. Он снова украинский, и теперь там развевается государственный сине-желтый флаг", — заявила ведущая.
В конце апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о начале "операции объединенных сил" (ООС) на востоке страны под руководством вооруженных сил (ранее в Донбассе так называемая антитеррористическая операция формально проводилась под руководством Службы безопасности Украины). В августе украинские военные заявили о взятии под контроль новых территорий в серой зоне Донбасса, что свидетельствует о нарушении минских договоренностей, которые, кроме прочего, предполагают прекращение огня и отвод вооружений.
2 февраля 2015 года в Минске был подписан согласованный с лидерами "нормандской четверки" комплекс мер по реализации минских соглашений из 13 пунктов. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.
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