Трампа хотели признать недееспособным

По информации издания, Розенстайн хотел «показать хаос, поглощающий администрацию», чтобы сместить Трампа с должности. Согласно 25-й поправке к Конституции США полномочия управления страной передаются вице-президенту, если президент оказывается не в состоянии осуществлять свои полномочия и обязанности.

Отмечается, что диктофонную запись он намеревался сделать весной 2017 года, находясь на посту две недели. Однако, замыслы Розенстайна «по всей видимости» не были реализованы, пишет газета. Заместитель генпрокурора назвал статью некорректной и фактически неверной.