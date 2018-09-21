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Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией
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Нетаньяху поручил продолжать контакты с Россией 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заслушал доклад главы ВВС страны Амикама Норкина по итогам переговоров в Москве и поручил продолжать контакты с Россией. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.
Отмечается, что утром 21 сентября он провёл совещание с руководством силового блока, в ходе которого заслушал доклад Норкина о переговорах в Москве.
«Глава правительства дал указание продолжать постоянные контакты с Россией», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что Норкин передал российской стороне данные об инциденте с Ил-20 в Сирии.
Нетаньяху заявлял, что направил главу ВВС Израиля с докладом в Москву для сохранения сотрудничества с Россией.
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