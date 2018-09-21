Трамп отложил публикацию документов о вмешательстве РФ

Трамп отложил публикацию документов о «российском вмешательстве»

"Я встречался с министерством юстиции по поводу рассекречивания различных неотредактированных документов. Они согласились опубликовать их, но заявили, что это может оказать негативное влияние на российское расследование. Также главные союзники (США) призвали не публиковать (документы). В связи с этим я попросил генерального инспектора (минюста) рассмотреть эти документы в ускоренном порядке", — написал Трамп в Twitter.

В то же время президент подчеркнул, что он всегда может рассекретить документы, "если это будет необходимо".

"Скорость (изучения документов — ред.) очень важна для меня — и для всех!" — добавил глава государства.

Ранее ряд конгрессменов-республиканцев призвали Трампа рассекретить ключевые документы, касающиеся расследования ФБР "действий России" в ходе американских президентских выборов 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что два агента ФБР Питер Стржок и Лиса Пейдж, прикомандированные к спецпрокурору Роберту Мюллеру , расследующему "вмешательство РФ" в американские выборы, обменивались сообщениями, в которых называли президента Дональда Трампа "идиотом". Это позволило республиканцам обвинить команду Мюллера в предвзятости.