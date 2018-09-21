Савченко заявила в суде о президентских амбициях

Надежда Савченко заявила в суде о своих президентских амбициях

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что ее пытаются осудить как можно быстрее, чтобы не допустить ее участия в президентских выборах 31 марта 2019 года. Об этом она заявила в пятницу на заседании Шевченсковского районного суда Киева.

Киевский суд в пятницу должен был рассмотреть ходатайство военной прокуратуры Украины об ограничении до 25 дней срока ознакомления с материалами уголовного дела Надеждой Савченко и руководителем "Центра освобождения пленных" Владимиром Рубаном . Савченко заявила, что таким образом ее "пытаются поскорее осудить, лишив возможности баллотироваться на грядущих президентских выборах".

Защита Савченко и Рубана просила суд перенести заседание в связи с их невозможностью присутствовать на нем. Судья не удовлетворил просьбу, после чего адвокаты заявили ему об отводе. Этот вопрос будет решаться 24 сентября.

Парламент Украины 22 марта лишил Надежду Савченко депутатской неприкосновенности и предоставил разрешение на арест. После этого она была задержана и позднее арестована на два месяца. Шевченковский районный суд Киева 4 сентября продлил ей арест до 30 октября. По версии следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале совместно с Владимиром Рубаном.

Владимира Рубана сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали ранее — 8 марта — при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. При обыске машины, в которой он находился, было обнаружено большое количество оружия, в том числе миномет и около десяти автоматов Калашникова. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Украины Петра Порошенко

Сам Рубан отверг выдвинутые против него обвинения, назвав свое задержание спланированной акцией спецслужб и отметив, что не знал о находящемся в его автомобиле оружии.