В Израиле рассказали о переговорах с РФ по Ил-20

В армии Израиля рассказали о переговорах с Россией по Ил-20

Израильские военные сообщили, что переговоры, которые они провели в Москве по поводу крушения Ил-20 в Сирии , были профессиональными. Об этом рассказал источник в армейском командовании еврейского государства в ходе брифинга, передаёт РИА «Новости»

Он сообщил, что основной целью визита делегации во главе с главнокомандующим ВВС страны Амикамом Норкиным в Москву стало выражение соболезнований в связи с гибелью 15 российских военных и доказательство невиновности Израиля в случившемся.

По его словам, дискуссии «были профессиональны», а представленная информация была «хорошо воспринята российской стороной».

Представитель израильской армии опроверг сообщения в арабских СМИ, что Россия отвергла доводы представителей еврейского государства о том, что основной причиной трагедии стал беспорядочный огонь ПВО Сирии, который отражал их налёт на объект в Латакии.

Он добавил, что Израиль готов дополнительно предоставить Москве любую информацию, которая потребуется при расследовании крушения Ил-20.

Источник также сообщил, что израильские военные привезли в Москву данные, согласно которым сирийские зенитчики в ночь гибели Ил-20 выпустили свыше 20 ракет, когда самолёты еврейского государства уже заходили на посадку.

«Свыше 20 сирийских зенитных ракет были выпущены, когда все наши самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве и готовились к посадке», — приводит его слова РИА «Новости».

По данным Израиля, Ил-20 находился недалеко от зоны проведения военной операции страны, сообщил он, назвав действия ПВО Сирии «неразумными и непрофессиональными».

По данным Минобороны России, вечером 17 сентября у авиабазы Хмеймим в Сирии пропала связь с экипажем Ил-20. Отмечается, что самолёт пропал с радаров во время удара израильской коалиции по объектам САР в Латакии. В результате происшествия погибли 15 российских военных.