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«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой
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«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: depositphotos.com
«Путешественник во времени» предупредил человечество о начале третьей мировой войны. Его видеообращение опубликовал YouTube-канал ApexTV.
Мужчина, представившийся Александром Смитом, заявил, что начал путешествовать во времени в 1980-х годах в рамках секретных экспериментов американского Центрального разведывательного управления. По словам Смита, он побывал в 2118 году, а вернувшись, решил сделать людям предупреждение.
Путешественник рассказал, что землянам стоит готовиться к полетам на автомобилях, общению с пришельцами и роботами с искусственным интеллектом, а также к третьей мировой войне, которая начнется в 2118-м.
По его словам, США и Северная Корея так и не перестанут конфликтовать и ровно через 100 лет вступят в открытое военное противостояние, к которому присоединятся и другие страны, в том числе Россия, которая поддержит КНДР.
При этом Смит заявил, что третья мировая, наконец, научит людей любить жизнь и отменит границы между государствами.
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