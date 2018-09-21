«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой

«Путешественник во времени» предупредил человечество о начале третьей мировой войны. Его видеообращение опубликовал YouTube-канал ApexTV.

Мужчина, представившийся Александром Смитом, заявил, что начал путешествовать во времени в 1980-х годах в рамках секретных экспериментов американского Центрального разведывательного управления. По словам Смита, он побывал в 2118 году, а вернувшись, решил сделать людям предупреждение.

Путешественник рассказал, что землянам стоит готовиться к полетам на автомобилях, общению с пришельцами и роботами с искусственным интеллектом, а также к третьей мировой войне, которая начнется в 2118-м.

По его словам, США и Северная Корея так и не перестанут конфликтовать и ровно через 100 лет вступят в открытое военное противостояние, к которому присоединятся и другие страны, в том числе Россия, которая поддержит КНДР.

При этом Смит заявил, что третья мировая, наконец, научит людей любить жизнь и отменит границы между государствами.